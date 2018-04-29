بومبيو يؤكد أهمية الوحدة الخليجية في مواجهة إيران

رويترزسلط مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الضوء على ضرورة الوحدة الخليجية، اليوم الأحد، خلال زيارة قصيرة للعاصمة السعودية الرياض في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لحشد تأييد حلفائها لعقوبات جديدة على إيران.وطمأن بومبيو السعودية بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 201

رويترز

سلط مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الضوء على ضرورة الوحدة الخليجية، اليوم الأحد، خلال زيارة قصيرة للعاصمة السعودية الرياض في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لحشد تأييد حلفائها لعقوبات جديدة على إيران.

وطمأن بومبيو السعودية بأن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 والذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الشركاء الأوروبيين لإصلاحه، لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية أبدا.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “إيران تزعزع استقرار هذه المنطقة بأكملها.. تدعم جماعات مسلحة وجماعات إرهابية من الباطن، إنها تاجر أسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن، إنها تساند نظام الأسد القاتل (في سوريا) أيضا”.

وذكر بومبيو أيضا الخلاف بين بعض الدول الخليجية وقطر وقال “الوحدة الخليجية ضرورية ونحن نحتاج لتحقيقها”.

وقال بومبيو للصحفيين “نأمل في أن يتوصلوا إلى ذلك بطريقتهم.. وحل الخلاف بينهم”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أوقفت الحركة والتجارة مع قطر في يونيو الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران.

وتنفي الدوحة هذا وتقول إن هذه الدول تهدف إلى كبح سيادتها، ومن جانبها تنفي إيران دعمها للإرهاب.

وتسعى الولايات المتحدة، التي لها قواعد عسكرية في قطر وبعض الدول الأخرى التي على عداء معها، للتوسط من أجل حل الخلاف مع قطر، وأعلن ترامب صراحة، في وقت مبكر من وقوع الأزمة، وقوفه إلى جانب السعودية والإمارات لكنه يسعى حاليا إلى حل للحفاظ على جبهة موحدة ضد إيران.

وكان مسؤولون كبار في الخارجية الأمريكية قالوا إن بومبيو سيناقش خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين سلوك إيران في المنطقة ويدعو لعقوبات لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية وهو ما جاء على هوى نظيره السعودي.

وقال الجبير: “المشكلة الإيرانية، يجب أن يكون التعامل معها أيضا عن طريق فرض مزيد من العقوبات على إيران لانتهاكاتها للقرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية”.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية أكثر من 100 صاروخ وصلت إلى الأراضي السعودية قتل آخرها مواطنا سعوديا أمس في منطقة جازان بجنوب البلاد.