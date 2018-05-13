بومبيو: الشركات الأمريكية قد تستثمر في كوريا الشمالية

رويترزقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إنه إذا وافقت كوريا الشمالية على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل فإن الولايات المتحدة ستسمح للقطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار في البلاد.وقال بومبيو في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز ”سيأتي أمريكيون من القطاع الخاص للمساعدة في

رويترز

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إنه إذا وافقت كوريا الشمالية على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل فإن الولايات المتحدة ستسمح للقطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار في البلاد.

وقال بومبيو في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز ”سيأتي أمريكيون من القطاع الخاص للمساعدة في بناء شبكة الطاقة التي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء في كوريا الشمالية“.

وأضاف أن الأمريكيين سيساعدون أيضا في الاستثمار في البنية التحتية لكوريا الشمالية والزراعة للمساهمة في توفير الطعام لشعبها إذا أوفت بالمطالب الأمريكية.