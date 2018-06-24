«بومباردية» تسلم «القومية للأنفاق» دراسة تنفيذ الخط السادس

المال - خاصقال عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن شركة «بومباردييه» الكندية، انتهت من إعداد دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق، وتسلمتها الهيئة القومية، وجار تقيمها، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ ذلك الخط، لأنه يخفف الضغط على الخط الأول «حلوان ـ المرج».وقعت الهيئة القومية ل

المال – خاص

قال عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن شركة «بومباردييه» الكندية، انتهت من إعداد دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق، وتسلمتها الهيئة القومية، وجار تقيمها، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ ذلك الخط، لأنه يخفف الضغط على الخط الأول «حلوان ـ المرج».

وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقًا مع شركة بومباردييه الكندية يوليوالماضى، لإعداد دراسات وتصميمات الخط، يمتد بطول 30 كلم، ويضم 24 محطة بينها 12 نفقية و12 أخرى علوية، ينطلق موازيًا للخط الأول، ومقرر أن يبدأ من منطقة الخصوص بالقليوبية بجوار الدائرى، موازيًا لترعة الإسماعيلية حتى السواح، ثم يمر بشارع بورسعيد، ليصل إلى محطة غمرة، ويمتد نحوالسيدة زينب مستمرًا حتى المعادى الجديدة، ثم يتقاطع مع الخط الأول فى محطة غمرة، ويتقاطع مع الخط الرابع فى محطة الفسطاط المدرجة بالمرحلة الأولى بالخط الرابع، تصل طاقته إلى 2 مليون راكب.

أشار شعت إلى أن القومية للأنفاق، مازالت تتفاوض مع «تايسى كوربوريشن»، اليابانية لخفض تكلفة تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمتروالأنفاق، الممتد بطول 19 كلم تشمل 17 محطة، والمارة بشارع الهرم.

يمتد مسار تلك المرحلة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمنطقة حدائق الأهرام ثم المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية مروراً بشارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ويتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مـن خـلال مسار طوله 19 كلم، وإجمالى 17 محطة.