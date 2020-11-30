استثمار

«بوليمرز أوف ميكسيكو» تقترب من إنهاء مصنعها بالإسكندرية

إجمالى الاستثمارات المكسيكية العاملة بالسوق المحلية تبلغ حتى الآن نحو مليار دولار
سمر السيد 10:34 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 10:34 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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‎قال سفير دولة المكسيك بالقاهرة، خوسيه أوكتافيو تريب، إن شركة «بوليمرز أوف ميكسيكو» المتخصصة فى صناعة منتجات البلاستيك تعد حاليا فى المرحلة النهائية من الأعمال التحضيرية لمصنعها الذى تقوم بإنشائه بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على الأوراق البيئية للمصنع من وزارة البيئة.

وأضاف تريب فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المصنع جاهز لبدء عملياته فى النصف الثانى من ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن عملية افتتاح المصنع مسألة ستحددها الشركة بناء على وضع وباء كورونا المستجد، خاصة أنها تخطط لدعوة بعض رجال الأعمال المصريين والمكسيكيين لحضور الافتتاح.

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‎كان سفير المكسيك بالقاهرة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه قبل تفشى فيروس كورونا المستجد، استفسرت 3 شركات مكسيكية عالمية بمجال الاستثمار الزراعى من السفارة عن فرص الاستثمار بالسوق المحلية، وكانت مهتمة بزيارة مصر لكنهم قاموا بتأجيل زيارتهم بعد تفشى الوباء.

‎وأوضح السفير فى تصريحاته السابقة، أن إجمالى الاستثمارات المكسيكية العاملة بالسوق المحلية تبلغ حتى الآن نحو مليار دولار، ومن أبرز الشركات المكسيكية العاملة فى مصر «سيمكس» للأسمنت و«كيدزانيا» التى تعتبر مبادرة مشتركة بين البلدين ومتخصصة فى التعليم الترفيهى للأطفال، و«أكواليا» الإسبانية المكسيكية المتخصصة فى إدارة المياه.

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‎كان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد التقى فى سبتمبر الماضى، سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو تريب، بحضور ألبرتو ريفاس، مدير شركة بولميروس دى مكسيكو، لبحث استثمارات الشركة المكسيكية بالإسكندرية.

‎ووفقا لبيان صحفى سابق، استعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، واستعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكداً أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المكسيكية، خاصة مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المجالات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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