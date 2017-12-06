بوليفيا تدعو مجلس الأمن للانعقاد لبحث وضع القدس

تعتزم بوليفيا دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة علنية في حالة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة واشنطن إلى هناك.

وقال ساشا سيرجيو سوليز، سفير بوليفيا، في مجلس الأمن إنه سيكون ”قرارا متهورا وخطيرا يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وسيضعف أيضا أي جهد للسلام في المنطقة وسيحبط المنطقة برمتها“.

ولا يمكن عقد اجتماع للمجلس المؤلف من 15 بلدا حتى تدعو إليه بوليفيا رسميا، ولم يتضح بعد متى يمكن عقد مثل هذا الاجتماع.