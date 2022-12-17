بوليتيكو الأمريكية: ترامب مهدد في 6 يناير بانتهاء حلم عودته إلى الرئاسة

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بإمكانية أن يكون يوم 6 يناير المقبل موعداً حاسماً في حياة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السياسية.

ونقلت قناة العربية عن بوليتيكو الأمريكية أن لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونجرس الأمريكي ستصوت على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد ترامب

ومن المتوقع أن تقرر مجموعة النواب التي ستقدم الاثنين نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأمريكية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تحددها إن هذه اللجنة المؤلفة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، ستقدم مبررات مفصلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولي ترمب أي منصب عام في الولايات المتحدة.