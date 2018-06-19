بولندا في مهمة اصطياد أسود السنغال اليوم بمونديال روسيا

وكولومبيا تسعى لبداية قوية أمام اليابان علي المصري تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب "سبارتاك ستاديوم" في موسكو، حيث يختزل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والسنغالي ساديو مانيه طموح بلديهما اللذين يتواجهان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وأنهى ليفاندوفسكي مع فريقه بايرن ميونيخ الدوري

وكولومبيا تسعى لبداية قوية أمام اليابان





علي المصري

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب “سبارتاك ستاديوم” في موسكو، حيث يختزل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والسنغالي ساديو مانيه طموح بلديهما اللذين يتواجهان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وأنهى ليفاندوفسكي مع فريقه بايرن ميونيخ الدوري الألماني كأفضل هداف في البوندزليجا للموسم الثالث علي التوالي بعد تسجيله 29 هدفاً، منهياً الموسم بـ41 هدفاً في جميع المسابقات.

أما مانيه، فلعب دوراً أساسياً في قيادة فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام حامل اللقب ريال مدريد الإسباني (1-3)، وذلك بتسجيله 10 أهداف في المسابقة القارية، آخرها في المباراة النهائية، مشكلاً قوة هجومية ضاربة مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

عندما بلغت السنغال الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى والأخيرة عام 2002 وفاجأت العالم ببلوغها ربع النهائي، كان مانيه في العاشرة من عمره، وتابع بدهشة كما كل العالم، تحقيق المنتخب نتيجة غير متوقعة.

نجم السنغال في 2002 كان المهاجم المشاغب الحجي ضيوف الذي أقلق راحة دفاعات فرنسا “حاملة اللقب في حينه” والدنمارك وأوروجواي، قبل أن تقصي السنغال السويد في الدور ثمن النهائي بعد التمديد، وتسقط أمام عقبة تركيا في ربع النهائي بعد التمديد أيضاً.

كانت السنغال قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أول منتخب افريقي يبلغ نصف نهائي المونديال، إلا أن اللاعبين عادوا إلى بلادهم ليلقوا استقبال الأبطال من السنغاليين، ومنهم مانيه الذي كان يعتبر ضيوف مثله الأعلى.

انقلبت الأدوار في 2018، بات ضيوف يكيل المديح للاعب البالغ 26 عاماً حالياً، إذ رأى أن بإمكان ساديو أن يكون أحد نجوم البطولة، ولا يخفي ضيوف ثقته المطلقة بماني، ويعتبر أنه يقدم أداء يجعله مرشحا ليصبح ثاني لاعب افريقي يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد الليبيري جورج وياه عام 1995.

على رغم الأداء الذي قدمه الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعد من الأكثر تطلباً عالمياً، ودوري أبطال أوروبا الذي يشكل المسرح الأهم على صعيد الأندية، يحافظ مانيه على تواضعه واحترامه لمنافسيه.

كان مانيه على الأرجح أول اسم دونه مدرب المنتخب أليو سيسيه في تشكيلته التي تخوض غمار مونديال روسيا ضمن مجموعة تضم كولومبيا واليابان إلى جانب بولندا.

16 هدفاً في التصفيات

في مواجهة مانيه وقدراته، تدخل بولندا مباراة اليوم الثلاثاء وهي المرشحة الأوفر حظاً للفوز على المنتخب الأفريقي، استناداً إلى سجلها وخبرتها كونها تخوض النهائيات للمرة الثامنة، وهو نفس رقم ترتيبها في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا”.

ويأمل البولنديون في الإفادة على أكمل وجه من عودتهم إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 لمحاولة تكرار الحلول في المركز الثالث في نسختي 1974 و1982.

وسيكون اعتماد فريق المدرب آدم نافالكا على ليفاندوفسكي الذي أقر بأنه يسعى إلى تعويض الصورة المخيبة التي ظهر بها قبل عامين في كأس أمم أوروبا، حين أكتفى بهدف يتيم في البطولة القارية التي وصل فيها البولنديون إلى ربع النهائي قبل الخروج بركلات الترجيح أمام البرتغال.

ونجح ليفاندوفسكي أخيراً في أن ينقل مستواه الرائع على صعيد الأندية إلى الساحة الدولية، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم يسجل 16 هدفاً.

ويخوض “ليفا” مشاركته الثالثة على صعيد البطولات الكبرى مع منتخب بلاده، بعد كأس أمم أوروبا 2012 على أرضها، حين أفتتح سجله على صعيد البطولات الدولية بالتسجيل في مرمى اليونان (1-1)، وبعد خروج بلاده من الدور الأول وفشلها في التأهل إلى مونديال 2014، انتظر حتى 2016 ليسجل هدفه الثاني وكان في ربع النهائي ضد البرتغال التي واصلت طريقها حتى الفوز باللقب.

وتلقت بولندا دفعة معنوية هامة بعدما حصل مدافع موناكو الفرنسي كاميل جليك على الضوء الأخضر للمشاركة في النهائيات بعد تعافيه السريع من إصابة في الكتف، وفي حال شارك اليوم الثلاثاء، ستكون مهمته الأساسية مراقبة مانيه دون أن يغفل التهديد السنغالي الآخر المتمثل بزميله في نادي الإمارة كيتا بالديه.

وبعدما كان قائداً للمنتخب الذي خاض المشاركة التاريخية عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، سيتولى أليو سيسيه مهمة قيادة بلاده من خارج المستطيل الأخضر على أمل تكرار ما اعتبره “مغامرة رائعة”، مشدداً على ضرورة أن يعتمد لاعبوه نفس مقاربة أسلافهم في 2002.

سيكون “النمر” الكولومبي راداميل فالكاو على موعد مع مشاركته الأولى في كأس العالم، عندما يلاقي منتخب بلاده “الساموراي” الياباني، اليوم الثلاثاء في سارانسك، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثامنة.

إعلان انسحابه في الثاني من يونيو 2014 من تشكيلة المنتخب الكولومبي المشارك في النسخة الاخيرة في البرازيل، كان “يوما حزينا” بحسب مدربه الارجنتيني خوسيه بيكرمان، وقتها خسر رهان التعافي في الوقت المناسب من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى تعرض لها قبل خمسة أشهر.

في غضون أربع سنوات، عمل فالكاو على شحذ عزيمته واستعاد عافيته بعدما عانى اغلب فترات مسيرته من الاصابات، ومعها شهيته التهديفية بعد موسم مخيب في إنجلترا مع مانشستر يوناتيد الإنجليزي، حيث ضرب بقوة مع فريقه موناكو الفرنسي في العامين الاخيرين بتسجيله 54 هدفا، في سن الثانية والثلاثين، يهاجم “النمر” أول مشاركة له في كأس العالم في أفضل حالاته.

وتدخل كولومبيا بقيادة هدافها “29 هدفا في 73 مباراة دولية”، المونديال بثقة، خصوصا أنها تألقت في النسخة الأخيرة في غياب فالكاو عندما بلغت الدور ربع النهائي قبل أن تخرج على يد البرازيل المضيفة.

وأثبت خاميس رودريجيز بتسجيله 6 أهداف ونيله جائزة أفضل هداف في المونديال البرازيلي، أن منتخب الـ “كافتيريوس”، وهو لقب كولومبيا، ليس فريق اللاعب الواحد.

وسحقت كولومبيا في مونديال 2014، المنتخب الياباني 4-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الاول، وهي مطالبة بالفوز عليها اليوم الثلاثاء أيضا قبل القمة المرتقبة الأحد المقبل أمام بولندا والتي ستكون بمثابة نهائي المجموعة الثامنة التي تضم أيضا السنغال.

ومن المتوقع ان يبدأ فالكاو مع خاميس مباراة الثلاثاء على الرغم من المشاكل البدنية للاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ومعاناته من إصابة في سمانة الساق اليمنى حرمته من المشاركة في تدريبيتين جماعيتين في روسيا، قبل أن ينضم الجمعة إلى زملائه.

ولن تكون مهمة كولومبيا سهلة أمام اليابان الساعية إلى رد الاعتبار لسقوطها المذل أمامها في النسخة الاخيرة “1_4″، وخروجها المخيب من الدور الأول بنقطة واحدة وهزيمتين.

وأنهت اليابان استعداداتها للعرس العالمي بفوز معنوي على بارجواي 4-2 يوم الثلاثاء الماضي، بعدما خسرت أمام غانا وسويسرا بنتيجة واحدة صفر-2 في 30 مايو الماضي و8 يونيو الحالي.

ويعول منتخب الساموراي على على عدد من اللاعبين المفاتيح في التشكيلة، أبرزهم لاعبا وسط بوروسيا دورتموند الالماني شينجي كاجاوا، ووسط ميلان الايطالي سابقا وباتشوكا المكسيكي حاليا كيسوكي هوندا، ومدافعا ساوثمبتون الإنجليزي مايا يوشيدا ومارسيليا الفرنسي هيروكي ساكاي، والقائد ماكوتو هاسيبي.