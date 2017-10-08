بولندا سادس الأوروبين فى مونديال روسيا

على المصرى حجز منتخب بولندا مقعده اليوم الأحد، في كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018". وفاز منتخب بولندا على الجبل الأسود، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة العاشرة للمجموعة الخامسة من التصفيات. وأصبح منتخب بولندا،…

على المصرى

حجز منتخب بولندا مقعده اليوم الأحد، في كأس العالم لكرة القدم “روسيا 2018”.

وفاز منتخب بولندا على الجبل الأسود، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة العاشرة للمجموعة الخامسة من التصفيات.

وأصبح منتخب بولندا، سادس المنتخبات المتأهلة عن قارة أوروبا، بعد روسيا البلد المضيف دون خوض تصفيات، وألمانيا “حامل اللقب”، وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا، والمتأهل رقم 14 للمونديال، والمكسيك وكوستاريكا عن أمريكا الشمالية، وإيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية عن آسيا، والبرازيل عن أمريكا الجنوبية، ونيجيريا عن أفريقيا، بالإضافة للسداسى الأوروبى.

