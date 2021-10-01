اقتصاد وأسواق

بولندا تهدي مصر 100 ألف و 800 جرعة من لقاح أسترازينكا

وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا
المرسي عزت 12:08 ص, السبت, 2 أكتوبر 21 12:08 ص, السبت, 2 أكتوبر 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 100 ألف و 800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة “استرازينكا”، بـمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية.

وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح “استرازينكا” حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا.

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لافتًا إلى أن شحنات اللقاح التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وناشد مجاهد المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين بالمجان من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

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كما تناشد وزارة الصحة والسكان مجددًا جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والأزهرية والأهلية والخاصة) بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيمات أو إلى أقرب مركز من ضمن ال 270 مركز شباب التي تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات لتلقي لقاح فيروس كورونا للحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الطلاب، مما يساهم في انتظام العملية التعليمية.

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بقلم المرسي عزت

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