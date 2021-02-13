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بولندا تكتشف سلالة كورونا في مزرعة لحيوان المنك يمكنها الانتقال إلى البشر

ظهر مرض "كوفيد-19" في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر الشهر الماضي
محمد عبد السند 9:14 م, السبت, 13 فبراير 21 9:14 م, السبت, 13 فبراير 21

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قالت وزارة الزراعة البولندية ، يوم السبت ، إن سلالة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” اكتُشفت في حيوان المنك بمزرعة في شمال البلاد، يمكن أن تنتقل إلى البشر والعكس صحيح، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وظهر مرض “كوفيد-19” في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر الشهر الماضي، وقال مسؤولو الزراعة إن هذه هي أول حالة من نوعها في بولندا، مما أثار مخاوف من إجراءات إعدام مكلفة في قطاع يشمل أكثر من 350 مزرعة في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان: “تشير البيانات الواردة من دائرة التفتيش الصحي الرئيسية وتجارب العام الماضي في الدنمرك وهولندا بوضوح إلى أن الأمر ينطبق أيضا على بولندا، هذا الفيروس يمكنه الانتقال من المنك إلى البشر والعكس صحيح”.

وصدرت أوامر بإعدام قطيع المنك بالكامل في الدانمرك، أي نحو 17 مليونا من حيوان المنك، في أوائل نوفمبر بعد ظهور بؤر لفيروس كورونا في مئات المزارع واكتشاف إصابة أشخاص بسلالات متحورة من الفيروس.

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وفي أغسطس الماضي، قررت هولندا إصدار أمر بإغلاق أكثر من مئة مزرعة للمنك بعد إصابة عدد من العاملين بـ”كوفيد-19″.

وبعد اكتشاف “كوفيد-19” في المزرعة بمقاطعة كارتوزي، قالت السلطات البولندية إنه سيتم إعدام كل حيوانات المنك هناك.

إصابات كورونا حول العالم

سجل العالم أمس الجمعة، 430 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في انخفاض كبير للإصابات في العالم.

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية، “تيدروس أدهانوم جبريسوس”، من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، رغم انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم.

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وقال رئيس الصحة العالمية، إن عدد الإصابات المبلغ عنها في العالم، انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفضت الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضاف أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القيود الصارمة التي فرضتها دول العالم للتعامل مع الجائحة مؤخرا.

وتابع “الوقت الحالي ليس مناسبًا لأي دولة لتخفيف الإجراءات أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره”.

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بقلم محمد عبد السند

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