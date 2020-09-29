استثمار

«بولاريس» توقع اليوم عقد استغلال 5 آلاف متر من أراضيها فى السادات

لإقامة مخزن للأدوات الكهربائية ومشروع مماثل الأسبوع المقبل
أحمد عاشور 7:29 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 7:29 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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توقع شركة «بولاريس باركس» للتطوير الصناعى اليوم على عقد استغلال 5 آلاف متر مربع من أراضيها فى المنطقة الصناعية بمدينة السادات لصالح إحدى الشركات المحلية لإقامة مخزن للأدوات الكهربائية.

وقال باسل شعيرة، نائب مدير عام الشركة، إنها ستوقع على عقد مماثل الأسبوع المقبل ولكن لتخزين السيراميك.

وأوضح أن الطلب على الأراضى الصناعية بدأ يتعافى خلال الفترة الماضية بعد حالة الركود التى شهدتها السوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا .

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وتابع أن  الطلبات تأتى من الشركات المحلية وتتركز فى قطاعات الأدوية والغذاء والتخزين، آملا أن يرتفع الطلب على الاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة من الأجانب.

كان «شعيرة» قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن شركته حققت مبيعات  تقدر بنحو 150 مليون جنيه من مشروعها فى مدينة السادات حتى يونيو الماضى.

 وأضاف أن المساحة التى باعتها الشركة حتى الآن 250  ألف متر مربع، وجار استكمال المرافق لأرض السادات بالكامل بحيث يتم الانتهاء منها خلال 11 شهرا.

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وتعمل المجموعة حاليًا على مشروعين، الأول : بمساحة مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، والثانى : مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.

وتعمل «بولارس» كمطور صناعى يحصل على أراضى بمساحات كبيرة يقوم بترفيقها وتقسيمها على المستثمرين.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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