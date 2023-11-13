«بولاريس باركس» للتطوير الصناعي تضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه خلال 2023

تستهدف شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي التركية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية خلال العام الجاري تتراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه.

قال باسل شعيرة، مديرعام الشركة، إن تلك الاستثمارات سيتم تمويلها ذاتيا، متوقعا تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه قبل نهاية 2023.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أنه تم الانتهاء من سلسلة مشروعات “بوصلة” 1 و2 و3 بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر العمل على “4” في “السادات” مطلع العام المقبل، لإقامة وحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقع مشروع “بوصلة 1” على 55 ألف مترمربع ويضم 56 وحدة متنوعة المساحات، فيما يقام “بوصلة 2” على 40 ألف متر بإجمالى 62 وحدة، و«بوصلة 3» على 80 ألف متر.

شعيرة: إرسال طلبات للحصول على أراضٍ في «العاصمة الإدارية» و«السادات» لتطويرها

وفي سياق متصل، أكد “شعيرة” أنه من المخطط تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الجديد فى المنطقة الصناعية بأكتوبر على نحو 1.25 مليون متر مربع من إجمالى مساحته البالغة 2.5 مليون متر، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على سداد 505 جنيهات للمتر.

كانت “بولاريس باركس” قد وقعت مؤخرا اتفاقًا مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروع للتطوير الصناعي لنحو 2.5 مليون متر بمدينة أكتوبر الجديدة.

وقال “شعيرة” إنه من المخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى 3، متوقعًا تسلم الأرض مطلع 2024.

وأكد أن الشركة أرسلت طلبات للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية ومدينة السادات بهدف تطويرها صناعيًا، ضمن مخططها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مدن “العاشر من رمضان”، و”السادس من أكتوبر”، و”السادات”، و”برج العرب”، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.