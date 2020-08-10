اقتصاد وأسواق

«بولاريس باركس» للتطوير الصناعى تستأنف العمل بمشروع السادات

بعد توقف «المقاول» 4 أشهر بسبب أزمة كورونا
أحمد اللاهوني 10:23 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20 10:23 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20

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يبدأ مقاول تنفيذ مشروع مجمع السادات الصناعى التابع لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى العودة للعمل بالمجمع خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد توقف لمدة تتراوح بين 3 و 4 أشهر بسبب أزمة كورونا.

وأعلن باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن مجموعته حققت مبيعات بقيمة تتراوح بين 170 و180 مليون جنيه من مشروعها بمدينة السادات، وتعمل حاليًا على مشروعين بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.

كان شعيرة أوضح فى تصريحات سابقة أن أنشطة وحدات السادات التى باعتها الشركة تتنوع ما بين صناعات غذائية وهندسية ومواد بناء، لافتاً إلى أن مساحة المنشأة تبدأ من 5 آلاف متر مربع.

ونوه إلى أن شركته كانت تستهدف بيع 250 ألف متر مربع خلال 2020 لكن الواقع تخطى المستهدف، متوقعاً أن تتعدى مبيعات المشروع 400 ألف متر بنهاية العام.

وذكر أن أزمة كورونا لها تأثير محدود على قطاع التطوير الصناعى نظراً لحرص الدولة على دوران عجلة الاقتصاد ببناء المصانع والوحدات الإنتاجية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء، وغيرها من السلع الأساسية.

يشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017، والذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

 وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006 وتسعى الحكومة من خلاله لتوفير أراضى صناعية للمستثمر كاملة المرافق عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية فى مدن «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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