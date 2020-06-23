«بولاريس باركس» تعيد فتح باب حجز الوحدات الصناعية فى «بوصلة 2» الشهر المقبل

كشف باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، عن عودة فتح باب الحجز لوحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تنفذه بمدينة السادس من أكتوبر، خلال شهر يوليو المقبل.

وقال فى تصريحات لـ «المال»، إن شركته علقت الحجز على مدار شهرى مايو ويونيو أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب وقف هيئة التنمية الصناعية إصدار التراخيص والسجلات الصناعية وغيرها من الخدمات المقدمة للمستثمرين، خلال تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.

وأوضح شعيرة، أن أزمة كورونا لها تأثير محدود على قطاع التطوير الصناعى، نظرا لحاجة الدولة لدوران عجلة الاقتصاد وبناء المصانع والوحدات الإنتاجية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء وغير من السلع الأساسية.

وكان نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، كشف فى تصريحات سابقة للمال، عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أبريل الماضي.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إن بولاريس باركس أتاحت تسهيلات أمام الصناع الراغبين فى الحجز بالمشروع، تتمثل فى سداد مقدم %10 فقط من إجمالى سعر الوحدة، وتقسيط باقى المبلغ حتى 5 سنوات.

وأوضح أن التسهيلات ترجع إلى طول فترة تنفيذ المشروع التى تمتد إلى سنتين، لافتًا إلى أنها تستهدف مبيعات إجمالية بنحو 300 مليون جنيه.

وأضاف «شعيرة» أن كل إجراءات الحجز تتم عن بُعد بداية من الاتصال بخدمة العملاء حتى إنهاء العملية تماشيًا مع ساسية الدولة فى اتخاذ كل التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وتتراوح أسعار وحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين 3.5 إلى 4 ملايين جنيه.

وبحسب تصريحات سابقة لباسل شعيرة لـ «المال» فإن 3.5 مليون هو سعر الوحدة مساحة 390 مترًا، و4 ملايين سعر الوحدة 435 مترًا، بإجمالى تكلفة استثمارية 150مليون جنيه.

ويقام مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالى 62 وحدة، بمساحات تبدأ من 390 مترًا إلى 435 مترًا.

وأكد «شعيرة» أن شركته تستهدف الانتهاء من مشروع «بوصلة 2» بالكامل خلال عامين.

ووضعت الشركة نهاية يناير الماضى حجر أساس مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقيادات المجموعة، خلال الاحتفال بتسليم 45 وحدة من منشآت مجمع «بوصلة 1.»

وتعمل المجموعة حاليًا على 3 مشروعات موزعة بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، و5.5 مليون متر مربع فى العين السخنة، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.

يشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.