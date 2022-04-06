«بولاريس باركس» ترفع أسعار وحدات «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة %10

رفعت شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى أسعار وحدات «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -الجارى تنفيذه بمجمع مدينة السادس من أكتوبر- بنحو %10 ليسجل سعر المتر المسطح 11 ألفًا و500 جنيه، بدلًا من 10.6 ألف.

ويقع مشروع «بوصلة 3» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 80 ألف متر مربع، بمساحات تبدأ من 300 متر، بإجمالى 80 وحدة تقريبًا.

باسل شعيرة: طبقنا زيادتين منذ حلول 2022.. والمتر وصل إلى 11.5 ألف جنيه

وأوضح باسل شعيرة، مدير مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية منذ بداية 2022، إذ رفعت الشركة أسعارها بنحو %5 قبل شهر ونصف، لتسجل 11 ألف جنيه للمتر، ثم طبقت %5 أخرى ليصل المتر حاليًا إلى 11.5 ألف.

وأكد «شعيرة» أن الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار المدخلات بشكل مستمر على مدار الشهر الماضى، متوقعًا تطبيق زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى %15.

وصعدت أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع التطوير الصناعى «الأسمنت، الحديد، البلاستيك، وغيرها» خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة نتيجة حالة التضخم العالمى ونقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت بشكل كبير على جميع الأسواق.

وتعمل المجموعة حاليًا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.

يذكر أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017، والذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.