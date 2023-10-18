بوقفة احتجاجية وحملة تبرع بالدم.. نقابة الممثلين تتضامن مع فلسطين

شهدت نقابة المهن التمثيلية مشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي بوجود الاعلامي طارق علام ، في وقفة تضامنية عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الاسرائيلي هذه الأيام حسبما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الممثلين .

وتواجد من الفنانين خالد الصاوي وحمادة هلال ولبلبة وعمرو عبد الجليل وأحمد عبد العزيز وباسم سمرة ونهال عنبر ومحمد محمود وسيد رجب وأحمد بدير ونيرمين الفقي وغيرهم .

وقال النجم خالد الصاوي في هذه الوقفة التضامنية إنه لابد من وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية وتقديم رسالة مهمة للعالم بضرورة وجود وقفات تضامنية مع فلسطين بكل مكان.

وندد كثير من الفنانين منهم باسم سمرة وأحمد بدير بما يحدث حاليا في غزة من اسرائيل وقتلهم للأطفال والشهداء .

بينما حرص عدد كبير من الفنانين على الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين الأبرياء والتنديد بما يحدث من جانب الاحتلال الاسرائيلي تجاههم ، وهم يرتدون الشال الفلسطيني في مشهد نادرا مايتكرر .

كما قامت نقابة المهن التمثيلية بتخصيص مكان لفناني مصر اليوم ، من أجل التبرع بالدم لصالح فلسطين وذلك في وقفتهم الاحتجاجية والتضامنية التي أقيمت بمقر نقابة الممثلين بالجيزة .