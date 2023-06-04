«بوش الألمانية» تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر

حصلت مجموعة BSH للأجهزة المنزلية، الشركة الأوروبية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، من إجمالي 15 رخصة ذهبية ممنوحة فقط لكبار المستثمرين الأجانب الجادين على مختلف مستويات وقطاعات الاقتصاد المصري.

وسلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الرخصة الذهبية لـ لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية Bosch (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخصة الذهبية لشركة BSH هي خططها لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصرية، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع “رؤية مصر 2030”.

ومن جانبه قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، إن حصول الشركة على الرخصة الذهبية في مصر، يمثل شهادة ثقة في استثمارات الشركة بالسوق المصرية، والذي توليه المجموعة اهتماماً خاصاً وتعتبره القوة الحقيقية لإحداث النمو الاقتصادي الهائل في المنطقة وشمال أفريقياً عبر الإنتاج المحلي والتصدير لدول أفريقيا.

كما أضاف: “تهدف مجموعة BSH إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتطوره من خلال خلق فرص عمل جديدة واستخدام الموارد المحلية لتوفير أكبر قيمة للمجتمع المصري. وعلاوة على ذلك، تحقق مجموعة BSH التوسع والتقدم المستمر من أجل علاقات ملهمة قوية واستثمارات ملهمة وبناءة، الآن وفي المستقبل”.

وأكد لويس على التزام المجموعة الراسخ بتحقيق الاستدامة في كل جانب من جوانب مصنعها الجديد وفي جميع منتجاتها.

وتعتزم BSH استثمار نحو 50 مليون يورو في المصنع الجديد لإنتاج مواقد الطهي المنزلية الأولى من نوعها في مصر وفي القارة الإفريقية ، ويقام مصنع BSH على مساحة 160000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإنتاج مواقد الطهي المنزلية (البوتاجاز) بتكنولوجيا ألمانية، وتستهدف المجموعة تصدير نصف.