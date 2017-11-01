بوشناق فى المسرح الكبير بفعاليات مؤتمر الموسيقى العربية

ولاء برييحيى النجم التونسى لطفى بوشناق حفلاً فى الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر على المسرح الكبير بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى يسبقة فقرة موسيقية للمؤلف وعازف العود مدثر أبوالوفا، وفاصلاً غنائيا لكل من مروة حمدى، محمد حسن والمغربية أمنية، وذلك استمراراً لفع

ولاء بري

يحيى النجم التونسى لطفى بوشناق حفلاً فى الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر على المسرح الكبير بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى يسبقة فقرة موسيقية للمؤلف وعازف العود مدثر أبوالوفا، وفاصلاً غنائيا لكل من مروة حمدى، محمد حسن والمغربية أمنية، وذلك استمراراً لفعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم المطرب سعيد عثمان وفرقته شموع حفلاً يضم مجموعة مختارة من أهم وأشهر أعمال الطرب العربى.

وتتواصل على المسرح الصغير فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب، وتبدأ فى العاشرة صباحاً بمناقشة محور أثر الفنون الدرامية فى تغير الموسيقى العربية بحضور الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) مقرراً، الدكتور ناصر هاشم بدن (العراق)، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، الدكتور دريد فاضل (العراق)، الدكتورة نضال نصيرات (الأردن)، وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهراً بحضور الدكتور نبيل شورة مقرراً، الدكتور وليد الحداد ( الكويت )، الدكتور عاطف إمام (مصر)، الدكتورة سحر سيد أمين (مصر)، الدكتورة نجاة الزيد (الكويت)، الدكتور عدنان ساهي (العراق).



