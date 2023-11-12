بوسي شلبي تزور قبر محمود عبدالعزيز في ذكرى رحيله السابعة

قامت الإعلامية بوسي شلبي بزيارة قبر زوجها النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز اليوم ، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله السابعة عن دنيانا ، وذلك بمدافن منطقة الورديان بالإسكندرية.

وشهد قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اليوم الأحد، توافد عدد من أهالي منطقة الورديان في ذكرى وفاته، لقراءة القرآن الكريم، والدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

وقامت بوسي شلبي، بقراءة القرآن والدعاء لزوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز أمام قبره، مرتديه ملابس سوداء والحجاب.

كان الفنان محمود عبد العزيز ولد في منطقة الورديان الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التى شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل رأفت الهجان، كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها “جبل الحلال” و”باب الخلق” و”رأس الغول” وغيرها، بلغ عدد الأعمال الفنية له قرابة الـ120 عملا متنوعا بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها: جائزة أحسن ممثل عن أفلام “الكيت كات”، “القبطان”، “الساحر” من مهرجان دمشق السينمائى الدولى وجائزة أحسن ممثل عن فيلم “سوق المتعة” من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم “الكيت كات” من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان فى فيلم “الليالى المقمرة”.