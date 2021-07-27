«بوسطة» تخطط لجولة تمويلية جديدة قبل نهاية 2021

كشف محمد عزت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة لخدمات توصيل شحنات مواقع التجارة الإلكترونية، عن اعتزام الشركة تنفيذ جولة تمويلية رابعة قبل نهاية العام الحالي هي الأكبر في تاريخها، وسيتم توظيف التمويل في افتتاح 5 أسواق دولية جديدة خلال عامين.

وأشار “عزت” إلى أن اجمالى عدد الجولات التمويلية التى أجرتها الشركة منذ بداية عملها فى مصر بلغت نحو 3 جولات تمويلية، الأولى كانت بقيمة نصف مليون دولار، وتمت من قبل مستثمرين أجانب ومصريين، في حين جاءت الجولة التمويلية الثانية مع عدة جهات، أبرزها شركة دي بي دي DBD التابعة لهيئة البريد الفرنسية، وأخيرًا جولة تمويلية بالشراكة مع عدة مستثمرين من المنطقة العربية والولايات المتحدة الامريكية ابرزهم سيلكون باديا Silicon Badia .

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على جولة تمويلية رابعة ستكون الأكبر ضمن جولاتها التمويلية السابقة تستهدف منها تمويل توسعاتها الخارجية بالأسواق التى تعتزم الشركة اقتحامها الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة توصل نحو 15 ألف شحنة يوميًا، منوهًا إلى أن هناك بعض المشكلات التى قد تواجه أي شركة توصيل، وهو ما تعمل الشركة على حلها بشكل سريع من خلال حلولها التكنولوجية، منوها إلي أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يتراوح بين 1.5% إلي 2% من إجمالي حجم تجارة التجزئة.

وأوضح المهندس محمد عزت أن الشركة عملت على تطوير البنية التحتية الخاصة بها فى مصر، حيث تقوم الشركة بتوصيل نحو 300 ألف شحنة شهريا في مصر، وهو ما يجعلها من أكبر الشركات في السوق المصري حاليا فيما يتعلق بتوصيل طرود التجارة الالكترونية.

من جانبه، قال المهندس أحمد جابر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي Bosta ، ان الشركة تمتلك حاليا نحو 3500 عميل نشط في مصر ، حيث يتم توصيل 300 ألف شحنة شهريا، وتستهدف الشركة توصيل نحو 5 ملايين شحنة خلال العام 2021 .

وأضاف “جابر” أن أول أستثمار حصلت عليه شركة بوسطة بدأ بنحو 200 ألف دولارمن شركة نمو كابيتال الاماراتية وذلك بنهاية العام 2016.

وأشار إلى أن الشركة أجرت العديد من التجارب حول توصيل المنتجات بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة التي تختص بها بوسطة تكنولوجي هو اعتماد التكنولوجيا فى التوصيل السريع للمنتجات بشكل أكبر من المنافسين في اليوم التالي لأي مكان فى مصر، وبنسبة 90% من المناطق في مصر، من خلال تطبيق يساعد العميل علي تتبع شحنته.







