اتصالات وتكنولوجيا

«بوسطة» تبدأ نشاطها في السعودية 2022.. وتخطط للتوسع إفريقيا

منها كينيا والمغرب وجنوب إفريقيا
محمود جمال 1:15 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 1:15 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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قال عمر يغمور، المدير التنفيذي للنمو والتطوير في شركة بوسطة لخدمات توصيل الطرود، إن شركته ستبدأ نشاطها في السوق السعودية مطلع 2022 ضمن خططها للتواجد في أسواق الخليج الأخري مثل الإمارات والكويت.

وأوضح يغمور أن السعودية والإمارات يستحوذان علي 50% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وبها فرص نمو واعدة، كما تخطط الشركة أيضا للتوسع خلال العامين المقبلين في التوسع أفريقيا وتدرس الفرص المتاحة في أسواق منها كينيا والمغرب وجنوب أفريقيا.

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ومن جانبه، رأي أحمد جابر الشريك المؤسس لدي الشركة، أن كورونا ساهمت في زيادة حجم الأوردارات مع توجه المستخدمين نحو مواقع التجارة الإلكترونية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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