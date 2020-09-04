وكتب ترامب على تويتر "هذا يوم عظيم أيضًا للسلام في الشرق الأوسط، وستأتي المزيد من الدول الإسلامية والعربية في وقت لاحق."

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أن إسرائيل ستعترف بدولة “كوسوفو”، وستقيم معها علاقات دبلوماسية قريبًا، وفي الوقت نفسه، أعلنت صربيا أنها ستنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس بحلول يوليو 2021، ورحب ترامب ونتنياهو بهذه الخطوة.

يأتي الاعتراف الإسرائيلي بعد سنوات عديدة امتنعت فيها تل أبيب عن الاعتراف بكوسوفو ، حتى لا تمنح شرعية لدول مختلفة للاعتراف بفلسطين، حسبما قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلى “بنيامين نتنياهو” مع ترامب ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله حوتي أثناء لقائه مع ترامب.

من جانبه، أشار “حوتي” إلى أن كوسوفو ستفتح أيضًا سفارة لها في القدس، وقال نتنياهو: “كوسوفو ستكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتح سفارة لدينا”.

وأضاف “نتنياهو”، كما قلت في الأيام الأخيرة، دائرة السلام تتسع والاعتراف بإسرائيل يتزايد.

متوقعًا أن تنضم إليها المزيد من الدول، وهنأ نتنياهو الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش على قراره بنقل السفارة.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة كجزء من اتفاق أوسع تم التوصل إليه اليوم بين كوسوفو وصربيا بشأن إقامة علاقات اقتصادية بينهما، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات منذ إعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008. ووصف ترامب الخطوة بأنها تاريخية.

وكتب ترامب على تويتر: “هذا يوم عظيم أيضا للسلام في الشرق الأوسط، وستأتي المزيد من الدول الإسلامية والعربية في وقت لاحق”.

ويأتي الاتفاق بعد يومين من المحادثات المكثفة بين المستويات العليا في الولايات وكبار مستشاري ترامب، وبعد أسابيع قليلة من إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

بالإضافة إلى ذلك ، أخذت إسرائيل في الحسبان أن روسيا تعارض الاعتراف بكوسوفو ، ولم تعترف بها من أجل الحفاظ على العلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

تم الاعتراف بكوسوفو كدولة من قبل ما يقرب من مائة دولة منذ إعلان الاستقلال عن صربيا في عام 2008 بعد حرب دامية بينهما قبل عقد من الزمان.

حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، اللذان يعترفان باستقلال كوسوفو ، إسرائيل على الاعتراف باستقلال كوسوفو في السنوات الأخيرة.

لكن إسرائيل عارضت عدة أسباب: المخاوف من وضع سابقة للاستقلال الفلسطيني والرغبة في تجنب المواجهة مع روسيا.