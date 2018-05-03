بوز آلن هاميلتون استشارى تدشين شركة لإدارة نظام عربى للمدفوعات

■ النسخة الثالثة للدفع عبر المحمول قد تتيح الادخار والاقتراض عبر المحفظة سيد بدراختار البنك المركزى المصرى شركة الاستشارات الدولية «بوز آلن هاميلتون» لوضع كراسة الشروط والدراسات الخاصة بتدشين شركة تكون مسئولة عن إدارة نظام الدفع الإلكترونى العربى الموحد.قال أيمن حسين، وكيل مح

■ النسخة الثالثة للدفع عبر المحمول قد تتيح الادخار والاقتراض عبر المحفظة

سيد بدر

اختار البنك المركزى المصرى شركة الاستشارات الدولية «بوز آلن هاميلتون» لوضع كراسة الشروط والدراسات الخاصة بتدشين شركة تكون مسئولة عن إدارة نظام الدفع الإلكترونى العربى الموحد.

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع، إنه من المقرر أن ينتهى الاستشارى من وضع كراسة الشروط والشكل القانونى والإدارى للشركة فى أقرب وقت؛ لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أنه فى المرحلة الحالية يتم الاتفاق على النظام الإلكترونى والبرامج التى سيتم استخدامها لتنفيذ عمليات الدفع عبر النظام المرتقب، والمقرر إطلاقه فى عام 2020.

وحول إمكانية تدشين الشركة بمساهمة من البنوك المركزية أضاف حسين «أنه لم يتم الاستقرار على الشكل القانونى بعدُ، والقرار النهائى فى اجتماع مجلس المحافظين».

ودشّن البنك المركزى، خلال الفترة الماضية، نظامًا للتسوية اللحظية بين مصر ودول الكوميسا REPSS، ويقوم المشروع على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا يتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له. بينما قال حسين، فى تصريحات سابقة، إن النظام العربى سيكون لتسوية المدفوعات فقط ولن يتطرق الى الشق التجارى بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الهدف منه تسهيل المدفوعات المالية والتحويلات بين دول المنطقة.

وكشف وكيل محافظ البنك المركزى بعض تفاصيل نسخة التعليمات الثالثة للدفع من خلال الهاتف المحمول والتى يعمل البنك المركزى فى الفترة الحالية على إعدادها، قائلًا «يدرس البنك المركزى أن تتضمن النسخة الثالثة إتاحة تحويل الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ التى يبلغ عددها نحو 9.6 مليون محفظة وليس البنك وعملاءه فقط».

وذكر أن البنك المركزى يدرس إتاحة الادخار والاقتراض من خلال محفظة المحمول، خاصة أن كل شركة محمول تعمل ضمن المنظومة مشتركة مع بنك أو أكبر من بنوك القطاع المصرفى، بالإضافة إلى دراسة الحد الأقصى للأموال ضمن المحفظة الواحدة لتنشيطها بشكل أكبر.

وفى التعليمات الحالية لا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد المحفظة 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب اليومى 6 آلاف جنيه، والحد الأقصى للسحب الشهرى لا يتجاوز 50 ألف جنيه، كما أن الحد الأقصى للمشتريات فى الحركة الواحدة 6 آلاف جنيه، وكذلك الحد الأقصى للتحويل الشهرى من محفظة هاتف لآخر لا يتجاوز 50 ألف جنيه، وتنص التعليمات على ربط الهاتف المحمول بحساب محمول واحد فقط؛ وتبعًا لتصريحات حسين فإن هناك نحو 18 بنكًا لديها رخصة لتحويل الأموال عبر المحمول فى الوقت الحالى.

وحول تطورات تدشين البنك الرقمى أشار إلى أن المركزى قام بجولات فى نيويورك ووادى السيليكون؛ للتعرف على أبرز التجارب الدولية فى هذا الإطار، كاشفًا عن بدء بعض البنوك التجارية المحلية السعى لتدشين بنوك رقمية خاصة بها؛ استجابة لمبادرة البنك المركزى، وأن هناك -2 3 بنوك تسعى فى الوقت الحالى لاتخاذ خطوات تأسيس بنوك رقمية.

فى سياق آخر كشف حسين عن استعداد «المركزى» لطرح مناقصة خلال الشهر الحالى بين مكاتب الاستشارات والخبرة العالمية؛ للمساعدة فى تدشين صندوق تمويل الابتكارات الذى أعلن عنه المحافظ، مطلع فبراير الماضى، برأسمال يصل إلى مليار جنيه.

وقال إن الفائز المقرر حسمه بنهاية الشهر سيتولى وضع النظام الأساسى للصندوق وآليات عمله والقواعد المختلفة لمنح التمويلات وكيفية تقديم المساعدات الفنية والمالية للمستفيدين المحتملين، مشيرًا إلى عقد مباحثات مع شركات متخصصة فى مجال تمويل رأس المال المخاطر «فينشر كابيتال»، خلال الزيارة الأخيرة التى نظمها المعهد المصرفى تحت رعاية المركزى لوادى التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى مجال تمويل رأس المال المخاطر لإدارة الصندوق، عقب الانتهاء من إجراءات تدشينه دون أن يذكر أجلًا زمنيًّا لبدء عمل الصندوق الجديد.

كان محافظ البنك طارق عامر قد كشف، خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا الذى عقد يوم 8 فبراير الماضى، عن السعى لتأسيس صندوق استثمار جديد لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه، فى إطار استراتيجية يعمل عليها البنك لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمى لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة، ودعا جميع المؤسسات واللاعبين فى مجال التكنولوجيا المالية للتواصل مع خبراء البنك المركزى، وتعهد بتقديم الدعم المطلوب، مؤكدًا أهمية التحول من الاستثمار فى الآلات والمعدات، إلى احتضان المواهب والعقول وتطويرها.

وأوضح أن الصندوق سيركز استثماراته فى قطاع التكنولوجيا المالية ومشروعات الدفع الإلكترونى وخفض تداول «الكاش»، كما أشار إلى أن الباب مفتوح أمام البنوك المحلية للمشاركة فى رأسمال الصندوق، بل تشجيعها على تأسيس صناديق مماثلة لدعم العقول المصرية واحتضان المواهب.

وكشف هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى، فى كلمته للمساهمين عبر التقرير السنوى للبنك، تحمس مصرفه بشكل كبير لإطلاق صندوق رأسمال مخاطر بقيمة 10 ملايين دولار للبحث عن فرص فى نشاط التكنولوجيا المالية وما يتصل بها من مجالات.

كما تتجه البنوك المحلية للاستثمار بكثافة فى مجال الـfintech وإطلاق خدمات ومنتجات للدفع الإلكترونى؛ لتعزيز استراتيجية الشمول المالى وخفض تداول الكاش.