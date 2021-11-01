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بوريس جونسون يهنئ السيسي على الإنجازات والجهود التنموية بمصر

وذلك على هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو
أحمد إسماعيل 8:43 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 8:43 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بعد ظهر اليوم ، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على هامش قمة المناخ العالمية في جلاسجو.

وشهد اللقاء إجراء مباحثات ثنائية معمقة بين الجانبين حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس لجلاسجو، مثمناً الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا، وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخراً، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

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كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس.

وأعرب الرئيس من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وتم التوافق خلال اللقاء على فتح آفاق تعاون جديدة وإضافية بين البلدين، وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية، ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاستثمارية والأمنية، والاستخباراتية والعسكرية، فضلاً عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

كما تم أيضًا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، وأعرب الرئيس عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية برغم كافة الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكداً دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة كافة الأطراف، فضلاً عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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