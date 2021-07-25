بوروندي تعلن رغبتها فى الاستعانة بالخبرات المصرية بمجال الكهرباء والطاقة

ضمن التعاون بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور Ibrahim Uwizeye وزير الطاقة والمناجم البوروندى والوفد المرافق له ، والذي أبدي رغبته في الاستعانة بالخبرات والشركات المصرية لتدعيم شبكات الكهرباء بدولة بوروندي.

جاء ذلك بحضور قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تم التأكيد علي اهتمام القيادة السياسية لمصر بتقديم الدعم والمساندة لدولة بوروندي في مجالات الكهرباء والطاقة، وأن قطاع الكهرباء المصري يضع كافة إمكانياته لخدمة دولة بوروندي الشقيقة وتأكيداً على دعم التعاون المستمر معها.

وخلال اللقاء قدم “شاكر” عرضا تقديميا استعرض خلاله إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى متضمناً الإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال الفترة السابقة .

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء حيث تناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لدولة بوروندي.

وأشاد الوزير البوروندي بالدورات التدريبية التي يقدمها قطاع الكهرباء المصري للمتدربين من قطاع الكهرباء البوروندي وكذا بالورشة التي قدمتها ونفذتها مصر بدولة بوروندي لإصلاح المحولات الكهربائية لدعم كفاءة شبكة الكهرباء البوروندية.

و أكد “شاكر” استعداد قطاع الكهرباء المصري لمعاونة الجانب البوروندي في إعداد التصميمات اللازمة لشبكات الكهرباء البوروندية.

كما عرض “شاكر” تقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء وتقديم كافة الدورات التدريبية التي ستساعد المختصين المعنيين بإدارة شبكة الكهرباء البوروندية والتأكيد علي إمكانية تنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء فور تدبير التمويل اللازم.

وجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قام منذ عام 2003 بتدريب عدد من الكوادر بدول حوض النيل ومنها 344 متدربا من بوروندي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يتم تدريب 30 متدربا بورونديا سنوياً.

وفي هذا الإطار قام شاكر بالعرض على الوزير البوروندي إمكانية قيام قطاع الكهرباء المصري بتقديم دورات تدريبية خاصة للجانب البوروندي في أحد المجالات التي تتطلبها الشبكة البوروندية وذلك لتنمية قدرات المهندسين والفنيين من دولة بوروندي.

وخلال زيارته لمصر يقوم وزير الطاقة والمناجم البوروندى والوفد المرافق بجولة تفقدية لمركز تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، ورش تصنيع وتأهيل المحولات بمنطقة السبتية ، ومحطة العاصمة الإدارية لانتاج الكهرباء وبعض الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة .