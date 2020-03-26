بوروندي تتذيل المركز الأخير فى شراء السيارات خلال العام الماضى

أعلن تقرير رابطة مصنعى العالمية OICA عن قائمة الدول الأقل إقبالًا على شراء السيارات الجديدة سواء الملاكى أو التجارى على مدار العام الماضى.

احتلت بوروندى المركز الأول فى قائمة الدول الأقل إقبالًا على شراء سيارات جديدة، بإجمالى 44 سيارة فقط، فيما جاءت فسلطين فى المركزالثانى بإجمالى عدد سيارات مباعة بلغ 109 سيارات نهاية 2019، مقابل 146 وحدة تم تسليمها خلال 2018.

أشار التقرير إلى أن ليبيريا جاءت فى المركز الثالث ببيعها 288 سيارة فقط.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب دولة بيليز «فى أمريكا الوسطى»، التى تمكنت من بيع تسليم 528 سيارة على مدار العام الماضى، أما بوتسوانا فجاءت فى المركز الخامس فى القائمة بعد أن تراجعت مبيعاتها خلال 2019، لتسجل 1050 سيارة، مقابل 8171 وحدة مباعة خلال 2018.

أظهرت OICA احتلال بوركينا فاسو المركز السادس بإجمالى 1074 سيارة، فيما حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية فى المركز السابع مسجلة بيع 1089 سيارة على مدار العام الماضى، مقابل 771 مركبة مباعة خلال 2018.

جاءت اليمن فى المركز الثامن فى القائمة بتسليمها 1200 سيارة فقط، فيما حلت أرمنيا فى المركز التاسع فى قائمة الدول الأقل استهلاكًا للسيارات الجديدة خلال 2019 بإجمالى 1210 سيارة، مقابل 1800 مركبة مباعة خلال 2018.

فى المركز العاشر جاءت دولة قرغيزستان التى هبطت مبيعاتها خلال العام الماضى لتسجل 1505 سيارات، مقابل 2345 وحدة مباعة خلال 2018.