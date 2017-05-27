بوروسيا دورتموند يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الرابعة في تاريخه

علي المصري نجح بوروسيا دورتموند في الفوز على آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأوليمبي في برلين، والتتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الرابعة في تاريخه. وعاد دورتموند للتتويج بلقب كأس ألمانيا مُنهيًا عقدة غيابه عن رفع الكأس في السنوات الأربع

علي المصري

نجح بوروسيا دورتموند في الفوز على آينتراخت فرانكفورت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأوليمبي في برلين، والتتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الرابعة في تاريخه.

وعاد دورتموند للتتويج بلقب كأس ألمانيا مُنهيًا عقدة غيابه عن رفع الكأس في السنوات الأربع الأخيرة، حيث خسر في آخر ثلاث نهائيات “مرتين أمام بايرن ميونخ، ومرة أمام فولفسبورج”.





وافتتح الفرنسي عثمان ديمبيلي التسجيل لبوروسيا دورتموند من تسديدة رائعة في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 29، وأعاد الجابوني بيير أوباميانج هدّاف الدوري الألماني التقدم إلى فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ليقود دورتموند للقب الرابع معادلاً آينتراخت ونورنبرج وكولن في المركز الرابع.

أحرز بوروسيا دورتموند لقبه الأول بعد ثلاث محاولات فاشلة في المباراة النهائية والرابع في تاريخه في مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وهذا اللقب الرابع لدورتموند بعد أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفًا خمس مرات، علمًا بأنه خسر المباراة النهائية في الأعوام الثلاثة الماضية أمام بايرن ميونيخ (2014 و2016) وفولفسبورغ (2015).

وكان دورتموند قد أنهى موسمه في البوندسليغا ثالثًا وتأهّل إلى دوري الأبطال، وبلغ ربع نهائي المسابقة القارّية، وبخّر حُلم غريمه بايرن ميونخ بطل الموسم الماضي في إحراز الثنائية المحلية مجددًا، بفوزه عليه 3-2 في عُقر داره بنصف النهائي.

وعوَّض اللاعبون الشبان في فريق المدرب توماس توخيل، موسمهم المتقلب، بعد نكسة غير متوقعة تمثلت بتفجير حافلتهم قبل استقبال موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، نجم عنها إصابة مُدافعه الأسباني مارك بارترا بجروحٍ خضع على إثرها إلى جراحة في يده أبعدته نحو شهر.