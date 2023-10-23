بورصتا مصر وقطر تغلقان تعاملات الاثنين في المنطقة الخضراء وسط تراجع البقية (جراف)

هيمن التباين على أداء 6 بورصات عربية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تمكّن المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، ونظيرتها القطرية، من الصعود بواقع 2.01% و0.02% على التوالي، وسط تراجع للسوق السعودية والكويت ودبي وأبو ظبي.

بورصة مصر “صعود”

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين 23-10-2023، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 52 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، نحو 2.01%، ليغلق عند مستوى 22572 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.63 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم، ارتفع منها 109 أسهم، وتراجع 53 سهمًا، فيما استقر 43 سهمًا دون تغيير.

بورصة السعودية “هبوط”

أغلقت بورصة السعودية، اليوم، على تراجع بمؤشرها الرئيسي بواقع 1.9%، ووصل إلى 10293 نقطة.

وبلغت قيم التداول 4.7 مليار ريال سعودي، وجرى التداول على نحو 230 شركة، بعدد 212.8 مليون ورقة مالية.

بورصة الكويت “هبوط”

وتراجعت بورصة “الكويت” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين بنحو 0.57% وسجلت 7292 نقطة.

فيما بلغت قيمة التداول على الأسهم حوالي 39 مليون دينار كويتي، وسجل الحجم نحو 111 مليون ورقة مالية.

بورصة قطر “صعود”

فيما تمكّن مؤشر بورصة قطر من الصعود بواقع 0.02% ووصل إلى 9720 نقطة.

وبلغت قيم التداولات حوالي 374.2 مليون ريال قطري، وتم التداول على 53 شركة، صعد من بينها 28، وتراجع 23، وظل 2 على ثبات دون تغير.

بورصة دبي “هبوط”

وعلى جانب أخر تراجع أداء بورصة دبي، بنحو 0.57% وسجل 3730 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بجلسة اليوم حوالي 263 مليون درهم إماراتي، على نحو 40 شركة، صعد من بينها 15، وتراجع 21 أخرى.

بورصة أبو ظبي “هبوط”

أغلق سوق أبو ظبي تعاملات اليوم الاثنين على هبوط بواقع 0.33%، ووصل إلى 9276 نقطة.

وبلغت قيمة التداول حوالي 888.6 مليون درهم إماراتي، وجرى التعامل على نحو 192.5 مليون ورقة مالية.

جراف تفاعلي