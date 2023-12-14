بورصتا مصر والكويت في المنطقة الحمراء بختام تعاملات نظيراتها العربية الخميس 14-12-2023 (جراف)

أنهت بورصتا مصر والكويت تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023 على هبوط منفرد، بأداء البورصات العربية، فيما اختتمت أسواق السعودية وقطر ودبي وأبو ظبي على صعود.

البورصة المصرية (تراجع)

انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع الجاري على هبوط بنحو 0.21%، ليغلق عند مستوى 24722.8 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.8 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 206 ارتفع منها 100، وتراجع 55، فيما استقر 51 دون تغيير.

البورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 1.2% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11542.9 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 8.2 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

وأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الخميس على هبوط أيضًا بواقع 0.32% وسجلت 7430.9 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 72.7 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 245.6 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (صعود)

فيما صعد أداء بورصة قطر بواقع 1.9% ووصل 9927.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.1 مليار ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 311.8 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (صعود)

وارتفع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 1.08% ووصل إلى 3982 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 721.6 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 43 شركة صعد من بينها أداء 23 وتراجع 12 وظلت 8 على استقرار سعري دون أي تغيير.

بورصة أبو ظبي (صعود)

وصعد مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.41% وسجل 9475.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول سجل 252.7 مليون ورقة مالية .

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