بورصتا مصر والكويت تهبطان بنهاية تعاملات اليوم وصعود 4 أسواق (جراف)

هيمن الهبوط على أداء بورصتا “مصر” و”الكويت” من بين البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023، بنسب محدودة لكل منها .

البورصة المصرية (هبوط)

هيمن الهبوط على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنحو 0.5% ووصل إلى 22433 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.5 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية صعد من بينها أداء 39، وتراجع 114 وظلت 48 على استقرارها.

بورصة السعودية (صعود)

أما سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على صعود بواقع 1.2%، وأغلق عند 10815 نقطة.

وسجلت قيمة التداول حوالي 8.3 مليار ريال سعودي، وتم التداول على نحو 230 شركة، بعدد 274.5 مليون ورقة مالية.

بورصة الكويت (هبوط)

فيما هبط مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 0.83% وأنهى تعاملاته عند 7083.7 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 32.4 مليون دينار كويتي .

وتم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينها أداء 9 فقط، وانخفض 19 وظل 3 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

بورصة قطر (صعود)

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم الأربعاء على صعود بواقع 0.5% وأغلقت عند 9579.3 نقطة .

وبلغت قيمة التداول حوالي 436.3 مليون ريال قطري، وجرى التداول على نحو 51 شركة تراجع من بينها 23 وارتفع أداء 23 شركة، وظل 5 على ثبات دون تغير .

بورصة دبي (صعود)

وفي سياق متصل فقد صعد مؤشر بورصة دبي بنحو 0.39% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ووصل عند 3892.5 نقطة .

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 298.3 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة صعد من بينها أداء 15، وتراجع 14 وظلت 9 على استقرار.

بورصة أبو ظبي (صعود)

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فسارت على نفس الخطى وأنهت تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.91% مغلقًا عند 9429 نقطة .

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي مليار درهم إماراتي، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 214 مليون ورقة مالية .

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