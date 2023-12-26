بورصتا مصر والكويت تتراجعان بأداء نظيراتها العربية اليوم الثلاثاء (جراف)

هيمن الهبوط على أداء بورصتا مصر والكويت، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، فيما صعدت نظيرتها في السعودية وقطر ودبي وأبو ظبي .

البورصة المصرية (تراجع)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية بلغت 7 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق على انخفاض نحو 0.96%، عند مستوى 23994 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.29 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة 199، ارتفع منها 62، وتراجع 87 فيما استقر 50 دون تغيير.



البورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.50% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11872.6 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 7.5 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

وأنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم على هبوط بواقع 0.83% وسجلت 7373 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 52.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 190.9 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (صعود)

فيما صعد أداء بورصة قطر بواقع 0.11% ووصل 10463.8 نقطة، وبلغت قيمة التداول 503.3 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 128.8 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (صعود)

وصعد مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.26% ووصل 4028.8 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 138 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة صعد من بينها أداء 14 وتراجع 13 وظل 11 على استقرار سعري دون أي تغيير.

بورصة أبو ظبي (صعود)

وارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.34% وسجل 9517 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي 2.1 مليار درهم ماراتي، بحجم تداول سجل 293.6 مليون ورقة مالية .

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