بورصتا دبي وأبو ظبي تتراجعان بأداء الأسواق العربية اليوم الثلاثاء  21-11-2023 (جراف)  

هيمن الهبوط على أداء بورصتي “دبي” و “أبو ظبي” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 21-11-2023، في ظل صعود السوق المصرية، والسعودية، و الكويت، و قطر .

السوق المحلية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 21-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 7مليارات جنيه.

وتمكن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، من تعويض كافة خسائره والارتفاع بنحو طفيف0.06%، ليغلق عند مستوى 24774 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.1 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منهم 98 ، وتراجع 64 ، فيما استقر 39 دون تغيير.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على صعود محدود بنسبة 0.09% ووصل 11129 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 5.5 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (صعود)

فيما صعد مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.40% ووصل 7292 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 54 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينهم 21 وانخفض 5 آخرون وظل 5 دون تغير .

السوق القطري (صعود)

كما صعد أداء مؤشر بورصة قطر بنحو0.44% وأغلق عند 10226.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 451.7 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي51 واحدة، صعد أداء 15 وانخفض 34 آخرون وظلت 2على استقرار سعري .

سوق دبي (هبوط)

وعلي سياق أخر هبط أداء سوق دبي بنحو 0.43% وأغلق عند 4002 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 480.1 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 14 وتراجع 20 آخرين وظل 4 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي (هبوط)

كما تراجع أداء سوق أبو ظبي بنسبة 0.35% ووصل 9541.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 982.9 مليون درهم إماراتي، بحجم 180.8 مليون ورقة مالية .

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