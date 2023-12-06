بورصتا الكويت والسعودية في المنطقة الخضراء بختام تعاملات البورصات العربية اليوم الأربعاء 6-12-2023 (جراف)

أنهت بورصتا الكويت والسعودية تعاملات اليوم الأربعاءء 6-12-2023 على صعود منفرد، بأداء البورصات العربية، فيما اختتمت أسواق مصر وقطر ودبي وأبو ظبي على هبوط .

البورصة المصرية (تراجع)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية 27 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.69%، ليغلق عند مستوى 24703 نقاط.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 5.3 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 ، ارتفع منها 45، وتراجع 120، فيما استقر 40 دون تغيير.



البورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.27% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11174 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 5.7 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (صعود)

و أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على صعود أيضًا بواقع 0.23% وسجلت 7282.8 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 47.8 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 219.7 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (تراجع)

فيما هبط أداء بورصة قطر بواقع 0.73% ووصل 9872 نقطة، وبلغت قيمة التداول 360.8 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 109.6 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (تراجع)

وتراجع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.22% ووصل 3969.1 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 229.8 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 40 شركة صعد من بينها أداء 11 وتراجع 23 وظل 6 على استقرار سعري دون أي تغيير .

بورصة أبو ظبي (تراجع)

وهبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.41% وسجل 9481 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي مليار جنيه، بحجم تداول سجل 224.4 مليون ورقة مالية .

جراف تفاعلي :