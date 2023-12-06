بورصتا الكويت والسعودية في المنطقة الخضراء بختام تعاملات البورصات العربية اليوم الأربعاء 6-12-2023 (جراف)

أنهت بورصتا الكويت والسعودية تعاملات اليوم الأربعاءء 6-12-2023 على صعود منفرد، بأداء البورصات العربية، فيما اختتمت أسواق مصر وقطر ودبي وأبو ظبي على هبوط .
البورصة المصرية (تراجع)
أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، على تراجع جماعي، بخسائر سوقية 27 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.69%، ليغلق عند مستوى 24703 نقاط.
وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 5.3 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 ، ارتفع منها 45، وتراجع 120، فيما استقر 40 دون تغيير.
البورصة السعودية (صعود)
فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.27% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11174 نقطة .
وبلغت تداولات الأسهم حوالي 5.7 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .
بورصة الكويت (صعود)
و أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على صعود أيضًا بواقع 0.23% وسجلت 7282.8 نقطة .
وسجلت قيمة التداول 47.8 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 219.7 مليون ورقة مالية .
بورصة قطر (تراجع)
فيما هبط أداء بورصة قطر بواقع 0.73% ووصل 9872 نقطة، وبلغت قيمة التداول 360.8 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 109.6 مليون ورقة مالية .
بورصة دبي (تراجع)
وتراجع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.22% ووصل 3969.1 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 229.8 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 40 شركة صعد من بينها أداء 11 وتراجع 23 وظل 6 على استقرار سعري دون أي تغيير .
بورصة أبو ظبي (تراجع)
وهبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.41% وسجل 9481 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي مليار جنيه، بحجم تداول سجل 224.4 مليون ورقة مالية .