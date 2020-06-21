بورصتا الإمارات تهبطان الأحد بفعل أسهم القطاع المصرفي

أُغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض يوم الأحد بفعل أسهم القطاع المصرفي، بعدما عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لبعض بنوكها.

أسهم القطاع المصرفي تتراجع

وفي دبي، هبط المؤشر بنسبة 0.9%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.9%، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ مايو، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.5%.

وقالت موديز يوم الجمعة إنها عدلت نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%، متأثرًا بنزول سهم اتصالات بنسبة 0.7%، وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.6%، والبنك أيضا من بين البنوك التي عدلت موديز نظرتها المستقبلية لها من مستقرة إلى سلبية.

البورصة السعودية تتراجع

وتخلى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة 0.1%.

وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بنسبة 2.7% في حين نزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.6%.

وسجلت المملكة أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ورفعت المملكة حظر التجول الذي كان مفروضًا في أنحائها، وكذلك القيود المفروضة على الأعمال بدءًا من يوم الأحد، وذلك بعد إغلاق عام لثلاثة أشهر من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجع المؤشر القيادي في مصر بنسبة 0.3%. ونزل سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.4% وهبط سهم السويدي إليكتريك بنسبة 2.1%.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 50 ألف حالة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.4%، وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.2%، وتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات بنسبة 0.7%.

مؤشر قطر يتراجع

وهبط مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.1% إلى 7346 نقطة، وأبوظبي بنسبة 0.2% إلى 4335 نقطة

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.9% ليسجل 2059 نقطة، ومؤشر قطر بنسبة 0.4% إلى 9285 نقطة.

واستقر مؤشر البحرين عند 1275 نقطة، وصعد مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.3 % إلى 3525 نقطة، ومؤشر الكويت بنسبة 0.7% إلى 5482 نقط.

