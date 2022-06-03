بورصتا أبو ظبي ودبي تحققان مكاسب أسبوعية 1.5% و2.7%

أنهت بورصتا أبوظبي ودبي التداولات اليوم الجمعة على تراجع مع هبوط سهم أكبر بنك في البلاد ومواصلة أسعار النفط خسائرها بعد أن زادت أوبك+ الإنتاج المستهدف بكمية أكثر قليلا عن المخطط سلفا، بحسب وكالة “رويترز”.

ووافقت أوبك+، المؤلفة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أمس الخميس على تعزيز الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو أو 0.7 % من الطلب العالمي وبكمية مماثلة في أغسطس بدلا من الكمية المخططة سلفا للزيادة والتي كانت 432 ألف برميل يوميا في الشهر على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر.

هبوط سهم أكبر بنك في البلاد أبوظبي الأول 1%

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2 % مع هبوط سهم أكبر بنك في البلاد وهو أبوظبي الأول 1% في ثالث يوم من الخسائر.

وأغلقت أسهم بروج عند سعر 3 دراهم وهو ما يزيد بنسبة تفوق 22% عن سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 2.45 درهم للسهم وفقا لبيانات من رفينيتيف ايكون.

بروج تجمع أكثر من ملياري دولار

وجمعت بروج أكثر من ملياري دولار بعد أن تخطت طلبات الاكتتاب 83.4 مليار دولار مما جعل الطرح هو الأكبر على الإطلاق في أبوظبي.

وحقق مؤشر أبوظبي مكسبا أسبوعيا نسبته 1.5%.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على انخفاض 0.3 % بضغط من هبوط نسبته 1.2 % لسهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 0.3 % على الرغم من أن ستاندرد اند بورز جلوبال رفعت التصنيف الائتماني للشركة إلى (BBB-) مستندة لأداء قوي.

مؤشر دبي يحقق مكسبا أسبوعيا نسبته 2.7%

وحقق مؤشر دبي مكسبا أسبوعيا نسبته 2.7% مما أنهى خسائر استمرت أربعة أسابيع.

على صعيد آخر، قالت مبادلة كابيتال، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية في بيان إنها استحوذت على حصتي أغلبية في جامعتين طبيتين في البرازيل.

واستحوذت مبادلة كابيتال على الجامعتين الطبيتين من مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي التعليمية بولاية باهيا الشمالية الشرقية، وتضمان حوالي 2000 طالب. وستحتفظ مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي بحصة أقلية في الجامعتين بعد الصفقة.

ولم يتم الكشف عن قيمة الاتفاق. وسكون تياجو ساياو، الرئيس السابق لوحدة أدتاليم جلوبل إديوكيشن في البرازيل الرئيس التنفيذي لشركة جديدة تضم الجامعتين.