بورصة وول ستريت تواصل مكاسبها بعد بيانات أسعار المنتجين

حافظت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مكاسبها الأخيرة، وأغلقت على ارتفاع، خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث سنوات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار. وأظهر بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة، بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا للبيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 37.73 نقطة أو 0.84% ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 219.35 نقطة أو 1.58% إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13% إلى 34391.91 نقطة.

ومن أبرز الرابحين مؤشر شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، إذ قفز سهم شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي، ولامس سهم شركة فيلادلفيا لأشباه الموصلات أعلى مستوى له منذ يناير 2022.