بورصة وشركات

بورصة موسكو تقفز 28% بعد خسائر فادحة أمس

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة.
المال - خاص 3:46 م, الجمعة, 25 فبراير 22 3:46 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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قفز مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الجمعة، بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله أمس، وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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كذلك تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.86 روبل إلى 83.38 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.25 روبل إلى 92.95 روبل.

وتراجعت بورصة موسكو أمس الخميس بنسبة 33.28%، وجاء ذلك في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا، إذ أعلنت روسيا الخميس عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

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بقلم المال - خاص

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