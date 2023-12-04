بورصة مصر تغرد بصعود منفرد بأداء البورصات العربية اليوم الإثنين 4-12-2023 (جراف)

أنهت بورصة مصر تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4-12-2023 على صعود منفرد، وذلك بأداء البورصات العربية، فيما أختتمت أسواق السعودية والكويت وقطر ودبي على هبوط .

البورصة المصرية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين 4-12-2023، على صعود قوي، بمكاسب سوقية 39 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.82%، ليغلق عند مستوى 25265 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.89 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 أسهم، ارتفع منها 118، وتراجع 42، فيما استقر 43 سهما دون تغيير.



البورصة السعودية (تراجع)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على تراجع بواقع 0.25% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11191.3 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 5.4 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 229 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

كما أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الإثنين على تراجع أيضًا بواقع 0.06% وسجلت 7259.3 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 42.1 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 189.9 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (تراجع)

وهبط أداء بورصة قطر بواقع 0.76% ووصل 9959.9 نقطة، وبلغت قيمة التداول 404.3 مليون ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 146.1 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (تراجع)

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.11% ووصل 3987.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 208.5 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 36 شركة صعد من بينهم أداء 16 وتراجع 12 آخرين وظل 8 على استقرار سعري دون أي تغير .

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