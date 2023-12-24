بورصة مصر تتصدر تراجعات نظيراتها العربية اليوم الأحد 24-12-2023 (جراف)

تصدرت بورصة مصر تراجعات الأسواق العربية الهابطة بجلسة اليوم الأحد 24-12-2023، إلى جانب الكويت وأبو ظبي، فيما اختتمت أسواق السعودية وقطر ودبي التعاملات مرتفعة.

البورصة المصرية (تراجع)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد على هبوط جماعي، بخسائر سوقية 18 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق على انخفاض نحو 1.9%، عند مستوى 23822 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.23 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 ارتفع منها 33 وتراجع 127 فيما استقر 45 دون تغيير.



البورصة السعودية (صعود)

فيما أنهت السوق السعودية تعاملات اليوم على صعود بواقع 0.59% وسجل المؤشر الرئيسي “تاسي” 11690.6 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 4.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد الشركات المتداولة نحو 230 شركة .

بورصة الكويت (تراجع)

و أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على هبوط بواقع 0.16% وسجلت 7479 نقطة .

وسجلت قيمة التداول 44.4 مليون دينار كويتي، فيما بلغ حجم التداول 171.7 مليون ورقة مالية .

بورصة قطر (صعود)

فيما صعد أداء بورصة قطر بواقع 1.1% ووصل 10399.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.1 مليار ريال قطري، وجرى التعامل على نحو 157.4 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي (صعود)

وصعد مؤشر بورصة دبي المالي بواقع 0.43% ووصل 4022.9 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 139.8 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 40 شركة صعد من بينها أداء 19 وتراجع 12 وظل 9 على استقرار سعري دون أي تغيير .

بورصة أبو ظبي (تراجع)

وتراجع مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة 0.04% وسجل 9489.8 نقطة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية على الأسهم حوالي مليار جنيه، بحجم تداول سجل 236.5 مليون ورقة مالية .

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