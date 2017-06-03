بورصة لندن تكرم وزير المالية وكجوك وسفير مصر

كرمت بورصة لندن، عمرو الجارحى، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، وناصر كامل، سفير مصر بالمملكة المتحدة البريطانية، وهو تكريم شرفى لممثلى الحكومة المصرية واعتراف بثقل وأهمية الاقتصاد المصرى، ويمثل هذا التكريم شهادة عملية عن عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، وفى قدرته على النمو والمنافسة، ويؤكد وجود رغبة من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية على الانفتاح والتعاون مع مصر.

وذلك خلال زيارة العمل التى قام بها الوزير وكجوك إلى العاصمة البريطانية، والتي حققت نجاحا كبيرا متمثلا فى العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية من خلال القيام بإصدار إضافى للسندات المصرية الدولية بقيمة 3 مليارت دولار وبسعر فائدة يقل عن الإصدار الأخير الذى تم فى يناير 2017 بنحو 0.55-085%.

وشهدت الزيارة مقابلة الوزير عددا كبيرا من المستثمرين ومديرى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية لشرح آخر للتطورات الاقتصادية بمصر وإبراز التحسن الملحوظ فى الاداء الاقتصادى بمصر والمتمثل فى انخفاض معدلات عجز الموازنة والعجز الأولى للناتج المحلى، وتحسن الميزان التجارى بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر سواء الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية أو لشراء أسهم بالبورصة المصرية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية.

ولبى الوزير الدعوة الموجهة من قبل بورصة لندن، للاحتفال بنجاح مصر فى العودة بقوة إلى أسواق المال الدولية، وكذلك للاحتفال بتسجيل برنامج مصر لإصدار السندات الدولية ببورصة لندن وبدء تداول السندات المصرية ببورصة لندن، وشهد الاحتفال اتفاق الطرفين على تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة المتاحة من خلال بورصة لندن.