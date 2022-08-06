بورصة لندن تعيد شراء أسهم بـ750 مليون إسترليني بدعم من نمو الإيرادات

ستبدأ “مجموعة بورصة لندن” (London Stock Exchange Group) في إعادة شراء أسهم بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (911 مليون دولار) بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام التي فاقت تقديرات المحللين.

وستتم عملية إعادة الشراء لمدة تصل إلى 12 شهراً وتبدأ على الفور، وفقاًلبيان صادر يوم الجمعة.

نمو الإيرادات

ستدفع الشركة توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 31.7 بنس للسهم، بزيادة قدرها 27% عن العام الماضي.

سجّلت البورصة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني للأشهر الستة الأولى من العام.

وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين والتي تبلغ 1.7 مليار جنيه إسترليني. كما قالت الشركة إن أهدافها المتعلقة بالتكاليف والإيرادات ظلت دون تغيير.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد شويمر في البيان: “لقد حققت “مجموعة بورصة لندن” أداءً قوياً في النصف الأول مع استمرار نمو الإيرادات عبر أعمالنا؛ ونحن ندير التكاليف بشكل جيد”.

في هذا الصدد، قال المحللون في “مورغان ستانلي” (Morgan Stanley) إنّ تحسّن نمو قيمة الاشتراك السنوي وإعادة شراء الأسهم التي جاءت أفضل من المتوقع يجب أن تكون “كافية لدعم رد فعل إيجابي متواضع لسعر السهم”.وارتفعت الأسهم بنسبة 1.2% في الساعة 8:10 صباحاً في لندن.

كذلك ارتفعت الإيرادات في قسم البيانات والتحليلات بنسبة 4% إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، بينما نمت وحدة أسواق رأس المال بنسبة 13% لتصل إلى 720 مليون جنيه إسترليني، مدعومة بالطلب على منتجات العملة والائتمان. وارتفع دخل ما بعد التداول 8.5% إلى 483 مليون جنيه إسترليني.

على صعيد الأسهم، ساعد نشاط السوق الثانوي القوي المدفوع بتقلبات السوق على تعويض الانخفاض في الإدراجات الجديدة.

وقال شويمر عبر تلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة “لندن هي سوق رأس المال الأكثر دولية في العالم ومكان رائع للإدراج؛ وقد فعلنا ذلك لمدة 300 عام- وسنفعل ذلك لأكثر من ذلك بكثير”.

كذلك أوضحت “مجموعة بورصة لندن” أن إدماج شركة “ريفينيتف” (Refinitiv) ما يزال على المسار الصحيح.

حيث أكملت المجموعة شراءها لشركة “ريفينيتف” بقيمة 27 مليار دولار العام الماضي، مستهلة حقبة جديدة تأتي فيها غالبية إيراداتها من البيانات.

وتتنافس الشركة الأم لبلومبرغ نيوز مع “ريفينيتف” لتوفير الأخبار المالية والبيانات والمعلومات.