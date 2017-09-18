اقتصاد وأسواق

بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة في عطلة عامة

وكالات:أغلقت بورصة طوكيو للأوراق المالية أبوابها اليوم الاثنين، في عطلة عامة، وتستأنف نشاطها المعتاد، الثلاثاء.