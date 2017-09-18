بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة في عطلة عامة

اقتصاد وأسواق بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة في عطلة عامةوكالات:أغلقت بورصة طوكيو للأوراق المالية أبوابها اليوم الاثنين، في عطلة عامة، وتستأنف نشاطها المعتاد، الثلاثاء. 18 سبتمبر، 2017 18 سبتمبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر وكالات:أغلقت بورصة طوكيو للأوراق المالية أبوابها اليوم الاثنين، في عطلة عامة، وتستأنف نشاطها المعتاد، الثلاثاء.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر