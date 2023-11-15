بورصة دبي تُسجل هبوطا منفردا بأداء الأسواق العربية اليوم الأربعاء (جراف)  

هيمن الصعود شبه الجماعي على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 14-11-2023، بخلاف بورصة دبي التي أنهت تعاملاتها على تراجع بنسبة 0.31%، في ظل صعود واضح للأسواق: المصرية، والسعودية، والكويت، وقطر، وأبو ظبي الإمارات.

السوق المحلية (صعود)

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على صعود جماعي للمؤشرات، وسط قيم متواضعة لتداولات الأسهم، وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.02% ووصل إلى 24139 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 3.3 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية، صعد من بينها 90 واحدة، وتراجع 69 أخرى، وظلت الباقية على استقرار سعري دون تغيرات.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي، اليوم، على صعود بنسبة 1.5% ووصل إلى 11023 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 6.9 مليار ريال سعودي.

سوق الكويت (صعود)

وصعد مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 1.4% ووصل إلى 7278 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 59.1 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31، صعد من بينها 25، وانخفضت 3 أخرى، وظلت 3 دون تغير.

السوق القطرية (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 1.6%، وأغلق عند 10178.9 نقطة، وبلغت قيمة التداول 658.8 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 51 واحدة، صعد أداء 36، وانخفض 11 أخرى، وظلت 4 على استقرار سعري.

سوق دبي (هبوط)

في سياق آخر، هبط أداء سوق دبي بنحو 0.31%، وأغلق عند 3961 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 397.8 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 37 شركة، ارتفع أداء حوالي 11، وتراجعت 20 أخرى، وظلت 6 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (صعود)

فيما هيمن الصعود على أداء مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.38%، وأغلق عند 9565.7 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي، بحجم 187مليون ورقة مالية.

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