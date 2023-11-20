بورصة دبي تُسجل صعودا منفردا بأداء الأسواق العربية اليوم الاثنين 20-11-2023 (جراف)  

هيمن الهبوط شبه الجماعي على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 20-11-2023، بخلاف بورصة “دبي” التي أنهت تعاملاتها على صعود بنسبة 0.19%، في ظل تراجع السوق المصرية، والسعودية، والكويت، وقطر، ودبي الإمارات.

السوق المحلية (هبوط)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين 20-11-2023، على هبوط جماعي، بعد أن فقدت قممًا تاريخية حققتها بداية التعاملات.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.56%، ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، بعد اقترابه من مستوى 25200 نقطة في التعاملات الصباحية.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.06 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منها 49 سهمًا، وتراجع 118 سهمًا، فيما استقر 37 دون تغيير.

السوق السعودية (هبوط)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، اليوم، على هبوط بنسبة 0.16% ووصل إلى 11119 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 7.1 مليار ريال سعودي.

سوق الكويت (هبوط)

وتراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.42% ووصل إلى 7263 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 38.2 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31، صعد من بينها 8، وانخفض 20 أخرى، وظلّ 3 دون تغير.

السوق القطرية (هبوط)

كما هبط أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.58% وأغلق عند 10181 نقطة، وبلغت قيمة التداول 430.1 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 52 واحدة، صعد أداء 7، وانخفض 39 أخرى، وظلت 6 على استقرار سعري.

سوق دبي (صعود)

وفي سياق آخر صعد أداء سوق دبي بنحو 0.19% وأغلق عند 4002 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 262.3 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 16، وتراجع 14 أخرى، وظلت 8 على ثبات دون تغيرات.

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