أسواق عربية

بورصة دبي تغلق مرتفعة الإثنين مع هدوء الذعر من أوميكرون

هبطت الجمعة أسعار النفط 10%
أيمن عزام 5:05 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 5:05 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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عادت المكاسب مجددا في تعاملات اليوم الإثنين، لأسعار النفط والأسهم الخليجية مع هدوء الذعر من  أوميكرون . 

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة اليوم الاثنين مرتفعا بنسبة 1.78%، إلى 3059 نقطة. 

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.15%، إلى مستوى 8478 نقطة. 

هدوء الذعر من أوميكرون

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.33%، إلى مستوى 6951 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.28%، إلى 1763 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.28%. 

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كانت أسواق الأسهم الخليجية قد شهدت واحدة من أسوأ الجلسات خلال 2021، أمس الأحد، حيث تأثرت نفسيات المتعاملين مع متحور جديد من كوفيد – 19 أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون”، وصنفته بأنه “مصدر قلق”. 

وهبطت الجمعة أسعار النفط 10%، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، وبلغ خام برنت مستوى 73 دولارا للبرميل، بينما تداول الخام الأمريكي دون 69 دولارا للبرميل، وشهدت الأسواق المالية العالمية عمليات بيع واسعة متأثرة بأخبار المتحور الجديد، وهوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية بنسب تراوحت ما بين 3 و4%. 

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وفي أسواق الخليج تصدرت سوق دبي التراجعات خلال جلسة أمس، فيما خسرت السوق السعودية في واحدة من أكثر الجلسات فقدان للنقاط منذ مايو 2020، في حين نجت سوق مسقط بفضل عطلة البورصة التي يصادف معها اليوم الوطني العماني. 

وبحسب بيانات البورصات الخليجية، وخسرت الأسواق خلال تداولات جلسة الأحد 94 مليار دولار من قيمها السوقية لتصل عند 3.45 تريليون دولار. 

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وفقدت سوق دبي 7.6 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع السوق لمستوى ثلاثة آلاف نقطة وبنسبة هبوط بلغت 5.2 %، هي الأعلى من بين الأسواق الخليجية. 

بينما هبطت السوق السعودية بأكثر من 4.5 %، مسجلة أسوأ جلسة منذ مايو 2020، لتفقد السوق معها مستوى 11 ألف نقطة ولأول مرة منذ أربعة أشهر، مغلقة عند مستوى 10787 نقطة. 

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بقلم أيمن عزام

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