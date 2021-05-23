أسواق عربية

بورصة دبي تصعد الأحد بدعم من مكاسب الشركات العقارية

صعد سهم داماك العقارية بنسبة 3.7%
أيمن عزام 6:04 م, الأحد, 23 مايو 21 6:04 م, الأحد, 23 مايو 21

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أغلقت سوق دبي للأسهم على صعود اليوم الأحد، تدعمها مكاسب في الشركات العقارية ، بينما قاد البنك التجاري الدولي الارتفاعات في مصر.

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي عند الإغلاق بنسبة 1.3% ، وارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 2.7%.

صعود مكاسب الشركات العقارية

كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في ست سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي.

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وقفز سهم داماك العقارية 3.7%.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.7%، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج 2.8% بعد تحقيق صافي ربح 2.87 مليار جنيه (184 مليون دولار) في الربع الأول من العام، بزيادة 20% على أساس سنوي.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، وسط مكاسب في أسهم الشركات العقارية والبتروكيماويات وتراجعات للبنوك.

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وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4%، حيث ارتفع سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.6%، في حين صعد سهم أدنوك للتوزيع 1.9%.

وهبط المؤشر القطري 0.4%، متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1% وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.9%.

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بقلم أيمن عزام

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