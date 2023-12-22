بورصة دبي ترتفع بسبب رهانات خفض أسعار الفائدة وأبو ظبي تتراجع

أغلقت أسهم بورصة دبي على ارتفاع اليوم الجمعة قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تثبت صحة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، بينما تراجعت أسهم أبوظبي.

ووفقا لما نشرته وكالة “رويترز” فقد ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، اليوم الجمعة، إذ أدت التوترات المستمرة في البحر الأحمر إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وتتجنب المزيد من شركات النقل البحري المرور في البحر الأحمر بسبب هجمات على السفن تشنها جماعة الحوثي من اليمن ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة، بما في ذلك الإمارات، بقرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، لأن معظم عملات المنطقة متعلقة بالدولار.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة سالك 1.9 % بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.2 % .

ومن بين الأسهم التي حققت المكاسب سهم شركة الاتحاد العقارية الذي زاد 1.8 % بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد البنوك الوطنية لتسوية ديون الشركة والشركات التابعة لها.

وسجل مؤشر دبي مكاسب أسبوعية 0.6 بالمئة بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.