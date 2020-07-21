بورصة دبي ترتفع الثلاثاء بقيادة سهم الإمارات الوطني

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة الجهات الرقابية على رفع سقف الملكية الأجنبية

صعدت بورصة دبي يوم الثلاثاء بقيادة سهم الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بعد حصوله على موافقة الهيئات التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية.

سهم الإمارات دبي الوطني يرتفع

وتقدم مؤشر دبي بنسبة 1.1% في حين قفز سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.9% بعد يوم من الحصول على موافقة على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 40% من 20%.

وفي الجلسة السابقة، انخفض السهم بنسبة 1.9% بفعل هبوط بنسبة 58% في أرباح الربع الثاني، بعد أن جنب البنك أكثر من 1.1 مليار دولار منذ بداية العام لتغطية قروض رديئة متوقعة بسبب أزمة كورونا.

وفي البورصة المصرية، ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبيرة بنسبة 1.7% استمرارا لمكاسب الجلسة السابقة وصعد 22 سهما من بين 30 سهما، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.4%.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا يوم الاثنين على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتفادي التصعيد بين القوات المتقاتلة هناك.

المؤشر السعودي يرتفع

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.5% وكسب سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.7% وسهم سابك بنسبة 1%.

وتقدم سهم اتحاد اتصالات بنسبة 2.6% بينما صعد سهم بحري بنسبة 3.3% بعد أن أعلنت الشركتان عن زيادة في ربح الربع الثاني.

وكان المؤشر السعودي قد أغلق منخفضا في الجلسة السابقة عقب أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بسبب التهاب في المرارة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.4% مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، بنسبة 1.7%.

وحد من المكاسب هبوط سهم مجموعة اتصالات قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الثاني.

وفي قطر، زاد المؤشر بنسبة 0.3% مدعوما بمكاسب بنسبة 2.5% لسهم صناعات قطر.