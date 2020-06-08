أسواق عربية

بورصة دبي ترتفع الاثنين بدعم من الشركات العقارية

منظمة الأوبك ومنتجون آخرون يوافقون على خفض الإنتاج
أيمن عزام 5:27 م, الأثنين, 8 يونيو 20 5:27 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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 ارتفعت بورصة دبي يوم الاثنين مع صعود أسهم الشركات العقارية، في حين استمرت مكاسب البورصة السعودية من الجلسة السابقة بعد تمديد تخفيضات مجموعة أوبك+.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في أبريل  على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 ميون برميل يوميًا في شهري مايو ويونيو.

الموافقة على تمديد الإعفاءات

ويوم السبت، وافقوا على تمديد التخفيضات حتى نهاية يوليو، وفي الوقت ذاته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن السعودية وحليفيها الخليجيين الكويت والإمارات لن يخفضوا بمقدار 1.18 مليون برميل يوميًا إضافية في يوليو  كما هو الحال هذا الشهر.

وصعد المؤشر القياسي السعودي الرئيسي بنسبة 0.5%، وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 6.3% ومصرف الراجحي بنسبة 0.3%.

أسهم الشركات العقارية ترتفع

وصعد مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.4% بعد يوم من تسجيل أكبر مكسب خلال اليوم في شهرين. 

وقفز سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 6.5%، في حين صعد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 13%.

وصعد بنك دبي الإسلامي، الذي كلف بنوكًا بتسويق صكوك مقومة بالدولار، بنسبة 0.5%.

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8% تحت وطأة خسارة سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.3%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.2%.

تراجع الأسهم القطرية

وفي قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.4% مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 1.1%.

وتراجع كذلك سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1%. 

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية بنسبة 0.3% ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بفضل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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بقلم أيمن عزام

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