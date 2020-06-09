بورصة دبي تتراجع الثلاثاء بضغط من شركات العقارات

تراجعت بورصة دبي في ختام تعاملات الثلاثاء، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرة بأسهم شركات العقارات ومبيعات لجني الأرباح.

وبينما صعد المؤشر السعودي مسجلا زيادة طفيفة، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بنسبة 1.8%.

شركات العقارات تتراجع

وتم تسجيل تراجع بنسبة 4.1% لسهم إعمار العقارية القيادي وخسارة بنسبة 3.9 % لسهم إعمار للتطوير.

وأقبل مشغلو مراكز التسوق في منطقة الخليج على تأجيل مشروعات عملاقة جديدة.

ألحقت جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول أضرارا جسيمة قطاع تجزئة.

وذلك بالنظر إلى أن هذا القطاع يعتمد على مراكز تجارية ضخمة تلبي احتياجات السائحين والمواطنين الأثرياء.

توقعات بتراجع مبيعات المتاجر في دبي

ويتوقع بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس انخفاضا بنسبة 20% في مبيعات المتاجر في دبي في 2020.

وذلك حال السماح بدخول الزائرين الأجانب في الربع الثالث من العام.

كما يتوقع البنك تسجيل تراجع بنسبة 40% حال استمرار فرض قيود السفر حتى نهاية العام.

وصعد المؤشر القياسي للأسهم السعودية بنسبة 0.4%.

وذلك وسط صعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.7% وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 2.5%.

وأوردت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة يوم الاثنين أن السعودية ربما تقيد بشدة أعداد الحجاج هذا العام.

وذلك بغرض منع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف.

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.8%. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 0.9%.

تمديد الحظر لمدة أسبوع

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الاثنين إن الإمارة ستمدد لمدة أسبوع حظرا فُرض في الثاني من يونيو على التنقل منها وإليها وبين مدنها الرئيسية.

ويسري الحظر على جميع سكان الإمارة باستثناء العاملين في قطاعات حيوية.

وهبط مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.6%. وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.2%.

وتراجع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.8%.

وتراجع 27 من 30 سهما مدرجة بالمؤشر.. ونزل سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3%.

وهبط سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 3.7%.

